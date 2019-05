Soldado da USP executado com tiro no peito

Um soldado da Unidade de Segurança Presidencial (USP) destacado no Banco Nacional de Angola (BNA) foi assassinado com um tiro no peito quando regressava a casa, após uma noite de diversão na madrugada deste Domingo, no Distrito Urbano do Tala Hadi, em Luanda.

A informação do assassinato de Petelson Rodrigues, de 30 anos, foi avançada hoje, segunda-feira, 27, ao NJOnline, por uma fonte da Unidade de Segurança Presidencial que solicitou anonimato.

Petelson Rodrigues terá sido abordado por pelo menos dois elementos que estavam munidos com arma de fogo do tipo AKM-47.

“O nosso homem foi baleado com um tiro na sequência de um assalto perpetrado alegadamente por duas pessoas que se faziam transportar numa motorizada”, disse ao NJOnline a mesma fonte.

Para já, desconhece-se o móbil do crime que vitimou o soldado da USP destacado no Banco Nacional de Angola.

“A motivação do assassinado do nosso colega ainda é desconhecida, ninguém sabe se foi um assalto e Petelson terá reagido ou se foi encomenda”, disse, acrescentando que alguns efectivos da USP estão a trabalhar com o Serviço de Investigação Criminal (SIC) Luanda, para se esclarecer este crime o mais rápido possível.

O cadáver foi levado do local do crime pelos efectivos do SIC-Luanda para a morgue central de Luanda, onde será submetido a exames médico-legais e depois será entregue à família para realização das exéquias fúnebres.

O NJOnline está a tentar, desde o início da manhã de hoje, contactar o director de comunicação do Ministério Interior, intendente Mateus Rodrigues, e o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho.