Exército dos EUA receia ser ultrapassado pela China em África

Pequim mantém presença comercial e militar em Djibuti e, isso parece deixar os militares americanos nervosos.

O pequeno país, alberga também a única base militar permanente dos EUA no continente.

A crescente presença militar da China em África é encarada de forma preocupante em Washington, os oficiais do Pentágono, mostram-se preocupados pela vantagem económica daquele país asiático, sobre os aliados regionais dos EUA.

“A china aumentaram as apostas, numa linguagem simples, eles acabam por oferecer coisas que os nossos parceiros querem, que os nossos parceiros precisam,” disse à CNN um oficial do Comando dos EUA para a África (AFRICOM, na sigla em inglês). Em alguns lugares temos preocupações de estarmos a ser superados”.

Os comentários se referem à expansão chinesa em Djibuti, um país muito pequeno localizado na fronteira sul do mar Vermelho, perto de uma das rotas comerciais mais utilizadas do mundo. O Djibuti, é o único país africano com uma base militar permanente dos EUA (Camp Lemonnier), que é a sede da rede de vigilância dos Estados Unidos e das operações de contraterrorismo em África.

Embora o país seja um paraíso no que toca à estabilidade política na região, tem muitas bases de países estrangeiros, e a presença crescente de Pequim no país deixa os falcões do Pentágono nervosos.

Em 2017 o Exército de Libertação Popular da China inaugurou a sua primeira base ultramarina em Djibuti, a cerca de 10 km da base norte-americana Camp Lemonnier.