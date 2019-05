Cidadão mata amigo com disparo à queima-roupa

Um jovem de 26 anos de idade foi atingido mortalmente com um tiro à queima-roupa, no município do Tomboco, província do Zaire, na sequência de desavenças que teve com o amigo, o presumível autor do crime.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, à Angop, pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Interior do Zaire, Carlos Fidel, tendo referido que o caso aconteceu domingo, no bairro Pelo, durante um encontro familiar.

Explicou que, depois de um desentendimento, o suposto homicida, de 30 anos de idade, foi a casa buscar uma arma de fogo do tipo caçadeira, com a qual fez o disparo à queima-roupa contra o amigo, que teve morte imediata.

Disse que o disparo provocou também ferimentos a outros dois cidadãos que se encontram a receber assistência médica e medicamentosa no Hospital Central, em Mbanza Kongo.

O acusado encontra-se já detido numa das esquadras da Polícia Nacional, enquanto o processo corre seus trâmites legais junto das entidades judiciais.

Este é o primeiro caso de homicídio por arma de fogo que as autoridades do Ministério do Interior registam na província do Zaire, desde o princípio deste ano.