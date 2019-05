Casal assassinado na sua residência

Um casal foi assassinado na última madrugada, no interior da sua residência no bairro da Calomanda, arredores da cidade do Huambo, por um grupo de cidadãos não identificados.

Angop soube hoje de fonte familiar, que as vítimas encontravam-se a descansar quando foram surpreendidas pelos meliantes, que, para terem acesso ao interior da residência, perfuraram uma das paredes.

Segundo a fonte, os criminosos subtraíram a quantia de 20 mil Kwanzas.

O director da Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial da Polícia no Huambo, intendente Martinho Kavita, confirmou a ocorrência, tendo informado que a corporação já esta trabalhar para captura dos culpados.