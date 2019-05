BNA baixa taxa básica de juro para 15,50%

Edifício do BNA (FOTO: FRANCISCO MIUDO)

Angop

A taxa básica de juro do Banco Nacional de Angola (BNA) baixou 15,75% para 15,50 por cento, resultante da tendência decrescente da inflação homóloga e da evolução da Base Monetária em moeda nacional, que contraiu 0,54% nos últimos doze meses.

Na última reunião do Comité de Política Monetária (CPM), realizada na sexta-feira (24), o BNA decidiu manter inalterada a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 0% e os coeficientes das Reservas Obrigatórias em moeda nacional em 17% e 15% em moeda estrangeira.

Entretanto, em Abril, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) apresentou uma variação mensal de 1,05%, inferior à registada no mês anterior (1,09%) e uma variação homóloga de 17,36%, de igual modo inferior à registada no período anterior (17,56%).

Por sua vez, a variação mensal do Índice de Preços Grossista (IPG) fixou-se em 1,39%, maior em relação ao mês anterior (1,35%). A variação homóloga foi de 17,17%, superior à verificada no período anterior (17,13%). Note-se que desde meados de 2018, a variação do IPG dos produtos nacionais tem sido superior à dos produtos importados.

Segundo o comunicado do CPM, o BNA vendeu de Março a Abril um montante total de 1,56 mil milhões de dólares, através dos bancos comerciais, contra 1,43 mil milhões de dólares, nos primeiros dois meses de 2019.

Em Abril, no mercado monetário interbancário foi transaccionado um fluxo total de Kz 393,93 mil milhões, representando um aumento de Kz 115,61 mil milhões (41,54%) face ao período anterior.

A LUIBOR na maturidade overnight situou-se em 15,73%, o que representou uma redução face ao nível de Março de 2019 (15,76%).

No período homologo foram vendidos 1,64 mil milhões de dólares, tendo-se registado uma diminuição de 5,03%, de acordo com o comunicado do Comité de Politica Monetária.

Em Março, a conta de bens registou um saldo superavitário de 2,07 mil milhões de dólares, sendo que o valor total das exportações foi de 2,98 mil milhões de dólares e as importações de 909,01 milhões de dólares.

Em Abril a conta registou um superavit de 1,93 mil milhões de dólares onde as exportações situaram-se em 2,86 mil milhões de dólares e as importações em 923,64 milhões de dólares.

Assim, ainda segundo o documento, nos dois meses analisados, a conta de bens apresentou o mesmo comportamento, registando um aumento de 108,83% face aos dois meses anteriores (Janeiro e Fevereiro).

As Reservas Internacionais Brutas (RIB) situaram-se em 16,33 mil milhões de dólares em Abril de 2019, representando um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 8,97 meses.

A próxima reunião ordinária do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola realiza-se no dia 26 de Julho de 2019.