Banco de Portugal alerta para tentativas de burlas com novas notas de 100 e 200 euros

Banco de Portugal alerta para tentativas de burlas com novas notas de 100 e 200 euros

O administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino disse esta segunda-feira que, por serem menos utilizadas no dia a dia, as notas de 100 e 200 euros devem ser melhor explicadas e divulgadas à população, para evitar fraudes e burlas.

“Pelo facto de serem menos utilizadas no dia a dia, elas (as notas de 100 e de 200 euros) naturalmente carecem de ser melhor conhecidas, melhor explicadas e melhor divulgadas à população em geral para evitar situações de fraude ou de tentativas de burla”, afirmou hoje Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, citado pela RTP, que aponta a Antena 1 como fonte, na apresentação, em Lisboa, das novas notas de 100 e 200 euros que entram em circulação na terça-feira.