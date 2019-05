Ataque a bar deixa mortos e feridos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio

Pelo menos 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas após carro chegar atirando no estabelecimento. Até 22h40, vítimas não tinham sido identificadas. Corpo de Bombeiros socorreu os feridos e encaminhou para hospitais da região.

Pelos menos quatro pessoas morreram e outras sete ficaram feridas após o ataque a um bar em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio no início da noite deste domingo (26). O crime aconteceu no bairro de Porto Velho, e a polícia investiga os motivos da chacina.

Moradores relataram que os tiros foram disparados de dentro de um carro e atingiram as pessoas que estavam no estabelecimento. Entre os mortos, estão uma mulher e três homens, entre eles um idoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas morreram no local e outras duas, no hospital.

Os sete feridos foram socorridos pelos bombeiros e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres e o Pronto Socorro de São Gonçalo. Duas vítimas já receberam alta.