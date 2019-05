As Spice Girls voltam aos palcos mas sem sucesso

BLITZ

A digressão que marca o regresso das Spice Girls aos palcos – sem Victoria Beckham – arrancou na passada sexta-feira em Dublin, na Irlanda, mas a atuação não correu como previsto. Vários dos mais de 70 mil fãs que acorreram ao Croke Park, onde o concerto teve lugar, queixaram-se nas redes sociais dos problemas técnicos que não os deixaram ouvir nada do que se passava em palco.

Mel B já respondeu às queixas num vídeo partilhado no Instagram, dizendo: “obrigado por terem ido ao nosso concerto em Dublin. Vemo-vos em Cardiff e esperamos que as vozes e o som estejam muito, mas muito melhor”. A artista refere-se ao segundo espectáculo da digressão britânica, que se realiza esta noite no Principality Stadium, em Cardiff.

Esta foi a primeira vez que as Spice Girls subiram a um palco desde que atuaram na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e deram início ao espectáculo com uma mensagem de empoderamento: “damos a boas vindas a pessoas de todas as idades, todas as etnias, todas as identidades de género, todos os países de origem, todas as orientações sexuais, todas as religiões e credos, todas as aptidões”.

O concerto abriu ao som de ‘Spice Up Your Life’ e encerrou com ‘Wannabe’, tendo as quatro cantoras interpretado também outros sucessos da girls band, como ‘Who Do You Think You Are?’, ‘Viva Forever’, ‘Say You’ll Be There’, ‘2 Become 1’ ou ‘Mama’. A digressão termina com três espetáculos no Estádio de Wembley nos dias 13, 14 e 15 de junho, não tendo sido anunciada ainda nenhuma data fora de território britânico.

Apesar de não subir ao palco com as ex-colegas, Victoria Beckham partilhou uma mensagem nas redes sociais a elas dirigida: “boa sorte para as meninas hoje, no início da sua digressão”. O marido, o ex-futebolista David Beckham, partilhou também uma curta mensagem: “enquanto alguém que viveu com a Posh Spice nos últimos 23 anos, sei o quão emocional vai ser o dia de hoje, mas só quero desejar boa sorte a todas as meninas para a sua fantástica digressão. Só há uma Posh Spice”.​​​​​