Angola volta a acolher Fórum Mundial do Turismo em 2020

Angola volta a acolher o Fórum Mundial do Turismo (WTF) em 2020, revelou à Angop o director regional para a África da instituição, Danilo Nhamtomo.

Numa breve declaração, na madrugada desse sábado (25), enquanto decorria a Gala de premiação de “Angola Tourism Awards 2019”, Danilo Nhamtomo afirmou que o próximo evento será em Angola, mas falta apenas acertar datas concretas, isto é, dia e mês.

A primeira edição do Fórum Mundial do Turismo em Angola decorreu de 23 a 25 de Maio. Os dois primeiros dias do evento serviram para palestras, debates, exposição de produtos e serviços turísticos, premiação de agentes turísticos e leilão de jóias.

No último dia, reservado a viagens turísticas, uma comitiva de empresários nacionais e estrangeiros, governantes, gestores públicos e jornalistas visitou a província do Namibe e outra deslocou-se à Ilha do Mussulo em Luanda.

As visitas tiveram como objectivo recrear e mostrar algumas potencialidades turísticas de Angola aos visitantes.