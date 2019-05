Angola quer cooperação estruturada com RDC

Angop

O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, disse hoje, segunda-feira, ter esperanças que a indicação do primeiro-ministro da República Democrática do Congo (RDC) resulte em relações de cooperação estruturadas, que vão além da actual informalidade do comércio fronteiriço.

Manuel Augusto comentava a importância, para Angola, da indicação do novo primeiro-ministro da RDC, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, depois de alcançado o consenso entre as diferentes forças políticas daquele país.

Considerou a designação como um passo “muito importante” na consolidação do processo eleitoral e na estabilidade na RDC, bem como para a normalização do funcionamento das instituições e implementação de compromissos bilaterais.

Para o chefe da diplomacia angolana, “a cooperação com a RDC precisa de sair da informalidade do comércio fronteiriço, para uma mais estruturada”.

Afirmou não fazer sentido que dois países com tamanho potencial, em recursos naturais, não tenham programas consolidados de cooperação.

Defendeu a instituição, na RDC, de um governo que funcione com normalidade e com instituições democráticas que cumpram o seu papel.