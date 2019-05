Terremoto de magnitude 8,0 sacode norte do Peru e foi sentido no Brasil

Sputnik

Um terremoto de magnitude 8,0 sacudiu o norte do Peru, informou no domingo (26) o Serviço Geológico Colombiano.

Segundo os dados do USGS, o terremoto ocorreu a cerca de 180 quilômetros a leste da cidade de Moyobamba, a uma profundidade de 105 quilômetros.

O Ministério da Habitação, Construção e Saneamento do Peru informou que foram ativados os protocolos para atender emergências em todos os centros de saúde em meio ao forte terremoto “que acaba de ser sentido em Loreto e em várias regiões do país”.

Anteriormente, o USGS relatou que o terremoto teve a magnitude de 7,5.

Segundo o Instituto Geofísico do Equador, o terremoto sacudiu a cidade de Yantzaza, na província de Zamora. Internautas relatam que o sismo também foi sentido na cidade de Guayaquil.

De acordo com usuários do Twitter e a mídia, o tremor também foi sentido no Equador, Colômbia e Brasil.

No momento, no Peru há pessoas feridas e 16 casas danificadas pelo terremoto desta madrugada, informou o Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN) do país. O monitoramento nas áreas vulneráveis continua.