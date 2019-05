Realçado papel de Angola na integração e pacificação africana

O embaixador da Argélia em Angola, Larbi Latroch, afirmou sábado, em Luanda, que o país desempenha um papel fundamental no continente e continua a investir na solidariedade e integração africana.

O diplomata, escreve Angop, que falava no encontro promovido pelo ministério das Relações Exteriores em alusão ao Dia de África, na qualidade de decano de embaixadores africanos acreditados no país, reconheceu o esforço das autoridades para o alcance da paz e estabilidade da região, em particular, e do continente em geral.

“O contributo de Angola no Conselho de Paz e Segurança da União Africana é muito importante”, disse o embaixador argelino na sua intervenção.

Na sua alocução, o diplomata fez saber que apesar de inúmeros obstáculos e terríveis ameaças terroristas, o continente berço conseguiu ultrapassar os grandes desafios como a prevenção, a gestão e resolução de conflitos por via de diálogo que permite a resolução de problemas africanos pelos africanos.

Nesta senda, África expressou claramente a sua vontade de realizar plenamente a integração económica, dotando-se da agenda 2023 para melhorar as condições de vida das suas populações e participar da gestão de assuntos mundiais.

De acordo o diplomata, o lançamento em Kigali da Zona de Comércio Livre africana vai reforçar o negócio e investimentos entre africanos.

Admitiu ainda que comemorar o 25 de Maio é voltar as origens, aos valores e aos princípios estabelecidos pela organização continental.

Segundo Larbi Latroch, essa data representa também o momento para afirmar a solidariedade africana e, neste contexto, referiu-se a celebração da batalha do Cuito Cuanavale ( 23 de Março) como símbolo da solidariedade na África Austral e um exemplo.

O Dia de África marca o aniversário da assinatura dos Acordos da Organização da Unidade Africana em 25 de Maio de 1963.

É uma oportunidade para cada país organizar eventos para promover laços mais estreitos entre os povos africanos.

Este dia feriado em todos os estados membros da UA tornou-se hoje uma tradição profundamente enraizada em todos os países africanos e representa o símbolo da luta de todo o continente africano pela libertação, desenvolvimento e progresso económico.

Muitas actividades e cerimónias são organizadas em todo o continente. O objectivo do Dia de África é “unir o povo africano, fortalecer sua fé na integração e popularizar o ideal de união do continente”.