Projecção da Universidade Católica: PS vence com 30 a 34%

A projecção de resultados da Universidade Católica aponta para uma vitória do PS nestas eleições europeias com 30 a 34% dos votos. O PSD surge na segunda posição com 20 a 24%. BE, CDU e CDS-PP deverão obter, respectivamente, 9 a 12%, 7 a 9% e 5 a 7%. O PAN poderá alcançar 4 a 6%.

A confirmarem-se estas projecções, avança a RTP, o PS elegerá oito a nove eurodeputados, enquanto o PSD deverá conquistar cinco a seis mandatos.

O BE alcançará dois a três mandatos e a CDU dois. O CDS-PP poderá eleger um a dois eurodeputados.Portugal elege 21 eurodeputados.

O partido Pessoas-Animais-Natureza poderá eleger um eurodeputado, o que, a verificar-se, significará a estreia no Parlamento Europeu.

Nas eleições de há cinco anos, os socialistas obtiveram 31,49 por cento dos votos, elegendo oito eurodeputados.

PSD e CDS-PP, então coligados na Aliança Portugal, recolheram 27,73 por cento. Garantiram assim a eleição de sete deputados ao Parlamento Europeu.

A 25 de maio de 2014, A CDU, com 12,69 por cento dos votos, elegeu três eurodeputados, ao passo que o MPT – Partido da Terra obteve 7,15 por cento, o que lhe valeu a eleição de dois eurodeputados.

O Bloco de Esquerda alcançou um assento no Parlamento Europeu com 4,56 por cento.

Ficha técnica

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de maio de 2019. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Europeias. Foram seleccionadas vinte e uma freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votados em cada eleição.

Os inquiridos foram seleccionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 12277 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 81.85%.