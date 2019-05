Primeiro navio da Inter-ilhas chega em Agosto a Cabo Verde

O Primeiro Ministro de Cabo Verde anuncia a chegada do primeiro navio da Inter-ilhas e a assinatura de acordo Parassocial com a Binter. De acordo com Ulisses Correia e Silva a materialização do contrato de concessão dos transportes marítimos com a Inter-Ilhas está em curso e o período de implementação da concessão é de 6 meses. O PM cabo-verdiano anunciou a chegada do primeiro navio da inter-ilhas até Agosto.

De acordo com Ulisses Correia e Silva a materialização do contrato de concessão dos transportes marítimos com a Inter-Ilhas, a empresa constituida por armadores cabo-verdianos e a empresa portuguesa, Transinsular, está em curso e que o período de implementação da concessão é de seis meses e que ainda se esta dentro deste período.

