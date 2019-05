Polidesporto: Angolano entre os três melhores da Região – 5

Angop

O futebolista adaptado angolano Celestino Elias José qualificou-se entre os três melhores atletas do ano de 2019 da zona -5, ao nível do desporto adaptado, numa eleição realizada na noite de sábado, em Windhoek (Namíbia).

O melhor futebolista do mundo “México2018”, onde a selecção nacional sagrou-se campeã, foi superado pelo sul-africano Ndodanzi Ntutu, atleta do atletismo (classe T12).

O namibiano Ananias Shijongo (atletismo – classe T11), também esteve entre os três finalistas, numa categoria que contou com oito concorrentes.

O melhor atleta desta categoria competiu em quatro edições dos Jogos Paralímpicos, tendo conquistado a medalha de bronze em Londres2012 e prata no Rio2016, além de uma medalha de ouro nos Jogos da Commonwealth, em 2018, na Austrália.

Realizada sob o lema “Celebrando a Excelência com Espírito Inovador” a gala contou com 34 nomeações no total, destacando-se os melhores ao nível da classe júnior, desporto adaptado, treinadores e jornalistas desportivos.

Neste evento, em que Angola participou pela primeira vez, foi igualmente inscrito a selecção nacional para amputados, campeã do mundo no ano passado, mas foi eliminada pelo júri na primeira fase de votação.

O defesa central Elias José esteve acompanhado pelo secretário-geral do Comité Paralímpico, António da Luz, pelo director nacional para os Desportos, Nicolau Daniel e por António Gomes, representante nacional na Região 5.

As três primeiras galas do género, que visa enaltecer anualmente os melhores profissionais do desporto, decorreram na África do Sul.

A próxima edição será na Swazilândia, em 2020.