Nepal: Explosão mata três pessoas em Katmandu

Duas fortes explosões em Katmandu, capital do Nepal, mataram três pessoas e feriram, pelo menos, outras cinco, neste domingo, 26.

Embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade, explica a VOA, a polícia suspeita que uma organização comunista declarada ilegal – Splinter Communist Group – executou as explosões.

Shyam Lal Gyawali, oficial da polícia, disse que as autoridades estão a investigar as explosões, que aconteceram em dois bairros de Katmandu, com um intervalo de uma hora cada.

As forças de segurança estão em alerta e patrulham os bairros da cidade.

O grupo acusado separou-se do partido maoísta que lutou contra as forças do governo de 1996 a 2006. O partido deixou a rebelião e passou a ser uma força política regular.

Em fevereiro, o Splinter Communist Group foi suspeito de envolvimento noutra explosão, que matou uma pessoa junto aos escritórios da empresa de telecomunicações Ncell, parte do Axiata Group Berhad, com sede na Malásia.

Após esse incidente, o grupo foi banido pelo governo.