Morreu atriz de ‘Escrava Isaura’ e ‘Explode Coração’

Lady Francisco, de 84 anos, morreu neste sábado na sequência de complicações pós-operatórias. A actriz estava internada desde o dia 28 de Abril, depois de ter sofrido uma queda em casa, na qual fraturou o fémur.

De acordo com o NM, a actriz que participou em icónicas novelas brasileiras estava internada no hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Detalha o G1 que a atriz, que integrou o elenco de ‘Escrava Isaura’, sofreu complicações respiratórias que agravaram o seu estado depois de ter sido submetida a uma cirurgia para correção da fratura.

O comunicado da unidade hospitalar dá conta que Lady Francisco morreu pelas 13h10 locais (17h10 em Lisboa) deste sábado “por falência de múltiplos órgãos, decorrente de isquemia enteromesentérica (transtorno vascular agudo dos intestinos)”.

A actriz nasceu a 7 de Abril de 1935, em Belo Horizonte, e do seu espólio profissional fazem parte trabalhos realizados na televisão, no teatro e no cinema. Com efeito, integrou o elenco de novelas como ‘Pecado Capital’ (1975), ‘Explode Coração’ (1995), ‘Barriga de Aluguer’ (1990), ‘Por Amor’ (1998) e ‘Cheias de Charme’ (2012).