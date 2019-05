LOGOTIPO DO VII CONSELHO CONSULTIVO DO MINISTÉRIO DA CULTURA (FOTO: CEDIDA)

Cultura em avaliação no conselho consultivo no Bengo

Cultura em avaliação no conselho consultivo no Bengo

O programa de acções do sector cultural incluído no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 será analisado entre os dias 27 e 28 deste mês, durante o conselho consultivo alargado do Ministério da Cultura a ter lugar na cidade de Caxito, província do Bengo.

Em análise, durante os dois dias de actividades, explica Angop, estarão ainda os programas ligados a valorização e dinamização do património histórico-cultural, os projectos de candidaturas do Cuito Cuanavale e do Corredor do Kwanza na lista do património mundial.

Sob orientação da ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, os agentes culturais vão igualmente passar em revista aspectos ligados aos programas de fomento das artes e das indústrias culturais e criativas, a diplomacia cultural, programas culturais provinciais, municipais e locais.

A agenda inclui também abordagem sobre o III encontro nacional das autoridades tradicionais, o Festival Internacional do Kongo (FestiKongo), a Bienal de Luanda-Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, o programa de implementação do Direito de Autor&Arrecadação de Receitas, bem como o fenómeno religioso.

Visita a barragem das Mabubas, Local Turístico Açude e Turismo Agro preenchem a agenda de trabalho que vai levar a Caxito agentes culturais do país.