Cuanza Norte: Procissão de velas assinala ponto alto da peregrinação católica

Angop

Mais de dez mil fiéis católicos oriundos de vários pontos do país, participaram sábado (25), de uma procissão de velas que percorreu as várias artérias da cidade de Ndalatando, capital do Cuanza Norte, por ocasião da peregrinação anual ao santuário local de”Nossa Senhora Maria Auxiliadora”.

Promovido pelos padres Salesianos de Dom Bosco, no evento de âmbito nacional participaram, as províncias de Luanda, Moxico, Cuanza Sul, e Benguela, tendo no qual sido marcado por vários momentos de oração, preces, cânticos e louvores à Deus, como manifestação de fé e agradecimento à Deus pelas graças alcançadas pelos cristãos em vários domínios da vida.

Com um percurso de cerca de cinco quilómetros, a referida caminhada pedestre teve como ponto de partida as instalações da emissora provincial da Rádio Nacional e culminou na Paróquia de Nossa Senhora Maria Auxiliadora onde está situado o santuário com o mesmo nome.

Participaram do referido ritual religioso que coincide com as comemorações das festas da cidade de Ndalatando (capital da província), a assinalar-se a 28 de Maio em curso, o governador da província, Adriano Mendes de Carvalho, e o bispo católico, Dom Almeida Kanda.

No final, o bispo Dom Almeida Kanda caracterizou a procissão de velas, como uma manifestação de fé dos cristãos católicos que são chamados a adoptar um testemunho de vida que ajude a construir um mundo centrado na harmonia e reforço do amor ao próximo.

No decurso da peregrinação, as equipas de emergências médicas destacadas no local asseguraram a pronta assistência de vários fiéis afectados por sintomas de desidratação, desmaios e pequenas torceduras.

Aberta na última sexta-feira, a actividade deverá encerrar neste Domingo com a realização de uma missão campal a ser presidida pelo bispo diocesano, Dom Almeida Kanda.