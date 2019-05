Cuando Cubango: Construção da Centralidade do Tucuve inicia em Junho

As obras de construção da Centralidade do Tucuve, arredores de Menongue, capital do Cuando Cubango, com 212 apartamentos de tipo T3 e 12 lojas, iniciam no próximo mês de Junho do ano em curso, soube a Angop de fonte oficial.

O facto revelado sexta-feira pelo empreiteiro, Luís Botelho, da empresa Griner, no final de uma visita de campo que o vice-governador local para os serviços técnicos e infra-estruturas, Bento Francisco Xavier, efectuou ao terreno.

Segundo o encarregado, a construtora já está há um mês a montar as gruas, a concentrar as máquinas e demais equipamentos necessários para o arranque dos trabalhos efectivos, que poderão consumir, como estimativa, cinco anos.

Bento Francisco Xavier explicou que a paralisação do projecto se deveu a questões financeiras, logo após à crise financeira que até ao momento assola o país.

Referiu que, no ano passado, o Ministério da Habitação fez um pagamento à empresa, o que permitiu esta reorganizar-se e dentro de um mês as obras recomeçar.

“Esta será também uma das maneiras de atrair quadros para aquela província, bem como garantir emprego para os jovens desempregados, em consequência do encerramento de muitas empresas”, disse.

Segundo apurou a Angop, quando concluída, a Centralidade do Tucuve vai beneficiar, essencialmente, quadros ligados aos sectores da justiça, da segurança do Estado, da Educação, Saúde, entre funcionários de outras instituições públicas a viverem em casas arrendadas.