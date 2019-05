Chefe de Estado já no país

O Presidente da República, João Lourenço, chegou, no princípio da tarde deste domingo, à capital do país, proveniente da África do Sul, onde testemunhou a investidura do homólogo Cyril Ramaphosa, reeleito na última quarta-feira (dia 22).

À sua chegada, escreve Angop, o estadista angolano recebeu (no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro) cumprimentos de boas-vindas do Vice-presidente da República, Bornito de Sousa, do governador de Luanda, Luther Rescova, de auxiliares do poder Executivo e de funcionários do seu Gabinete.

João Lourenço foi um entre os vários presidentes presentes no Estádio Loftus Versfeld, em Pretória, onde estiveram pelo menos 32 mil sul-africanos, que confiaram o destino dos próximos cinco anos da África do Sul ao Congresso Nacional Africano (ANC).

Na cerimónia, em que Cyril Ramaphosa prometeu trabalhar “arduamente para não desiludir os seus compatriotas”, João Lourenço esteve acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço.

De 66 anos de idade, Cyril Ramaphosa, que está no poder desde 2018, foi reeleito presidente da República da África do Sul (no dia 22) pelos deputados, após a vitória do seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC), nas eleições legislativas de oito deste mês.

Nessas eleições, o ANC conseguiu 57,5 por cento dos votos expressos, mantendo a maioria absoluta da Câmara Baixa, com 230 dos 400 assentos.

Ramaphosa dirige a África do Sul desde a renúncia forçada, em Fevereiro de 2018, de Jacob Zuma, por suspeição de corrupção.

Angola é um dos principais parceiros comerciais da África do Sul no continente africano, tendo exportado, só em 2016, cerca de 8,2 mil milhões de rands (500 milhões de euros), num ano em que África do Sul comprou 18 mil milhões de rands (1.100 milhões de euros) de petróleo a Angola.