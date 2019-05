Xadrez: Mestre Internacional abre com derrota

UMA DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO NACIONAL DE XADREZ NO SUMBE (FOTO: JOAQUIM TOMÁS)

Angop

O quadragésimo Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez em ambas classes foi aberto hoje, na cidade do Sumbe, província do Cuanza Sul, com derrota do Mestre Internacional Adérito Pedro.

Gabriel Sapalo, xadrezista do Hotel Kalunda, do Sumbe, foi a surpresa do primeiro dia, ao derrotar o seu adverário do 1º de Agosto.

Outra surpresa foi a derrota do xadezista Cambando José, candidato a Mestre, com o seu confrade Joelson Ricardo, ambos da Macovi Sport Club de Luanda.

O detentor do título, Sérgio Miguel, do Progresso do Sambizanga, venceu Márcio Filipe, do 1º de Agosto.

Em feminino, a detentora da prova, Esperança Caxita, do Progresso do Sambizanga, derrotou a sua adversária Olga da Costa, da Macovi Sport Club de Luanda.

Hoje, primeiro dia, foram realizadas 25 partidas, sendo 17 da calasse masculina e oito feminina, no Sistema Suíço. A competição deverá realizar-se em nove jornadas.

Em declarações à Angop, o detentor do troféu do último campeonato realizado na cidade do Huambo, Sérgio Miguel, mostrou-se optimista em revalidar o campeonato, por estar bem preparado.

Já Esperança Caxita, detentora da classe feminina, considera difícil todas as adversárias, mas “veio preparada para reconquistar o troféu”, apesar do potencial das outras.

Na abertura do evento, o director do gabinete provincial da Juventude e Desportos do Cuanza Sul, Agostinho Mikinho Cassessa, regozijou-se por albergar a campeonato, que poderá contribuir ainda mais na massificação da modalidade localmente.

Presenciaram a abertura do campeonato, que decorrerá até ao próximo dia 02 de Junho, o vice-presidente da Federação da Modalidade, Carlos Frates, representantes da Associação provincial , da Juventude e Desportos e convidados.

Participam na prova atletas das equipas do 1º de Agosto, Mocovi Sport Club, Progresso do Sambizanga, Petro de Huambo, Núcleo do Rangel, Ferroviário da Huíla, RNT, Ende do Cuanza Sul, Hotel Kalunda, Escola de Ditrov, Escola de Xadrez de Viana e Rena Castilho do Cunene.