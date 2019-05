Serviços do Hospital Neves Bendinha passam para o Zango

Os serviços de queimados do Hospital Geral Especializado Neves Bendinha, localizado no município de Luanda, estão a ser transferidos progressivamente para o Hospital Municipal do Zango, em Viana.

Segundo uma nota do Ministério da Saúde (Minsa), chegada hoje, sábado à Angop, essa medida acontece em virtude das obras de reabilitação e modernização que a área de queimados do Hospital Geral Especializado Neves Bendinha está a beneficiar.

Enquanto decorrerem os trabalhos, o Hospital Neves Bendinha continuará a prestar cuidados de saúde aos utentes nas especialidades de Medicina Interna, Pediatria, Puericultura, Vacinação, Serviços de laboratório e de imagiologia, que serão também gradualmente desactivados.

Uma vez concluídas as obras, os utentes estarão melhor servidos com instalações condignas, equipamento de ponta e profissionais capacitados a altura de responder as expectativas dos pacientes e sobretudo garantir um atendimento com mais qualidade.