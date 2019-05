Polícia Fiscal apreende quatro milhões de francos CFA

Quatro milhões de francos CFA, que estavam em posse de um cidadão da República do Congo, foram apreendidos pela Polícia Fiscal angolana no posto fronteiriço de Massabi, na província de Cabinda.

Segundo uma nota do Gabinete de Comunicação Institucional e Marketing da Delegação Provincial do Ministério do Interior de Cabinda, chegada, hoje, sábado, à Angop, o cidadão congolês, de 40 anos de idade, foi detectado no início desta semana com os valores quando tentava entrar em território nacional.

O documento refere que o infractor foi submetido a uma revista da bagagem quando encontraram os valores, que presumivelmente teriam como destino o mercado informal do câmbio da moeda na província de Cabinda.

No mercado paralelo, quatro milhões de francos CFA equivalem a três milhões de kwanzas.

Durante a semana, a Polícia Fiscal do posto fronteiriço de Massabi prendeu ainda dois cidadãos nacionais que tentavam atravessar a fronteira angolana para a cidade congolesa de Ponta Negra, com um milhão e 400 mil kwanzas.