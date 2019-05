País regista mais de mil casos de violência infantil

Angop

O país registou no primeiro trimestre deste ano 1.270 casos de violência contra à criança, informou hoje, sábado, na província do Bengo, a ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulhe, Faustina Inglês.

Ao discursar no acto que marcou a abertura da “Semana de reflexão sobre a protecção da criança contra a violência”, a governante informou que o Instituto Nacional da Criança (INAC) registou em 2018 quatro mil 771 ocorrências, das quais 2. 238 relacionados com à fuga a paternidade.

Considerou, por esta razão, o número de casos de violência registados no país preocupante.

Numa mensagem, as crianças transmitiram a sua solidariedade para com a menina Elisandra Agostinho, que recentemente foi vítima de brutal de violência, e exortaram ao Executivo no sentido de tudo fazer para a redução de casos de agressões contra menores.

Reconheceram o esforço do Executivo na implementação dos 11 Compromissos com as Crianças e na observância com rigor de todos os instrumentos jurídicos nacionais e internacionais que visam prevenir e proteger os direitos dos menores.

O representante da UNICEF em Angola, Abubacar Sultan, referiu que a violência física, verbal ou psicológica provocam danos às crianças, que podem durar toda a vida e criar barreiras invisíveis no desenvolvimento do seu potencial.