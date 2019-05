Juiz federal impede que Trump use decreto para construir muro

Um juiz federal na Califórnia impediu o presidente dos EUA, Donald Trump, de construir secções do muro na fronteira com o México com dinheiro garantido sob sua declaração de emergência nacional.

De acordo com Sputnik, o juiz distrital dos EUA, Haywood Gilliam Jr., suspendeu os esforços do governo para redireccionar os fundos designados pelos militares para construir secções do muro na fronteira mexicana. A ordem aplica-se a dois projectos planeados para adicionar cerca de 82 quilómetros de cerca em duas áreas.

Anteriormente, a agência AP havia relatado que um juiz federal deveria decidir na sexta-feira se impediria a Casa Branca de gastar biliões de dólares para construir um muro com dinheiro garantido pela declaração de emergência nacional de Trump.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou emergência nacional em Fevereiro para obter USD 8 biliões em verbas federais para construir um muro na fronteira com o México.

Trump disse repetidamente que o muro é necessário para impedir que criminosos e terroristas entrem nos Estados Unidos.