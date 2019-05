Construções precárias ameaçam a vida dos habitantes no Huambo

DE África

Na cidade de Huambo em Angola as condições de habitabilidade deterioram-se de dia para dia. Estes prédios, actualmente degradados, foram herdados da era colonial não têm manutenção e são um risco para quem lá vive.

Prédio da FAPA

No Huambo, muitos cidadãos vivem em risco permanente por causa da degradação de grande parte das infra-estruturas em que habitam. Muitos destes prédios foram construídos na era colonial e há muito tempo precisam de obras e manutenção.

Prédio da Angotel

Os relatos de abalos, são frequentes na cidade. Os moradores do conhecido prédio da Angotel tiveram um susto, quando parte da estrutura do edifício velho onde vivem sofreu alguns abalos, facto que criou um pânico generalizado. De acordo com relatos no local esta não é a primeira fez que tal facto sucede neste edifício. Apesar do risco, os moradores continuam a residir no mesmo local.

Prédio do antigo Hotel Huambo

A degradação das várias estruturas é justificada pelo longo período de construção e pela falta de manutenção associada ao longo conflito armado que assolou o país durante mais de 20 anos, com maior incidência nesta região. Muitos prédios foram atingidos durante a guerra com projécteis e bombas na sua estrutura.

Prédio da UNITEL

Mesmo em período de paz estes prédios continuaram sem intervenção na suas estruturas e quem vive aqui tem ainda de conviver com uma imagem que lembra os tempos da guerra. Apesar de cadastrados, para um possível reassentamento em áreas seguras muitos cidadãos convivem com o risco de desabamento dos prédios, por falta de condições financeiras para aquisição de casa própria em zonas seguras.

Prédio da FAPA

Nos últimos anos, são frequentes os relatos de desabamento de alguns compartimentos, fissuras graves, entre outros, com destaque para os famosos prédios da FAPA, Tijolo e do Empugo, cada um deles com mais de sete andares, acolhendo várias famílias de diferentes camadas sociais.

Prédio do Tijolo

A DW África soube junto do Gabinete Provincial das Infra-estruturas que o mau estado de conservação dos edifícios inacabados faz com que os mesmos não tenham condições mínimas de habitabilidade condignas. Para além da falta de rampas nas escadas, janelas e portas, há graves fissuras e riscos de desabamento.

Prédio York

Neste mês de Maio, por exemplo, moradores de um conhecido prédio da cidade tiveram que ser evacuados pelos serviços da Protecção Civil alegando riscos de desabamento na infra-estrutura.