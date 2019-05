O AS Salé do Marrocos venceu esta noite, em Luanda, o JS Kairoua da Tunísia, por 81-73, e apurou-se para a final da Liga Africana dos Clues Campeões em Basquetebol sénior masculino (AfroLiga) (DR)

AfroLiga: AS Salé vence e apura-se à final

AfroLiga: AS Salé vence e apura-se à final

O AS Salé do Marrocos venceu esta noite, em Luanda, o JS Kairoua da Tunísia, por 81-73, e apurou-se para a final da Liga Africana dos Clues Campeões em Basquetebol sénior masculino (AfroLiga), onde enfrentará o vencedor da outra meia-final, entre o 1º de Agosto e o Smouha do Egipto, a iniciar dentro de momentos.

Com 27 pontos, escreve Angop, o norte-americano Brandon Wood comandou a formação marroquina (detentora do troféu) que ao intervalo tinha vantagem de 11 pontos (46-35). Wood esteve bem coadjuvado por Soufiane Kourodu, autor de 20 pontos.

Os tunisinos ainda chegaram a reduzir, no terceiro período, a diferença a três pontos (69-66), mas não foram capazes de acompanhar o ritmo do adversário, acabando por se deixar distanciar ao longo do quarto e último período de 10 minutos.

Do lado tunisino estiveram em destaque Laurence Gilbert, com 24 pontos, e Radhouane Slimane com 21.