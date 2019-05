1º de Agosto na final da AfroLiga

O 1º de Agosto apurou-se esta noite para a final da AfroLiga em basquetebol sénior masculino, ao derrotar o Smouha do Egipto, por 86-76, em partida disputada no pavilhão Multiusoso do Kilamba, em Luanda.

A formação angolana, sublinha Angop, disputa o troféu continental, domingo, com o AS Salé do Marrocos, que superou na meia-final os tunisinos do JS Kairoua, por 81-73.

O poste norte-americano do 1º de Agosto Andre Harris foi o melhor cestinha da partida, com 24 pontos, seguido de Mingas (23) e Emanuel Quezada com 20, enquanto do lado contrário o base americano James Justice (23 pts) e o extremo Adamu Saaka com 20 estiveram em evidência.

Após sair em desvantagem no quarto inicial (20-25), os “militares” superaram os egípcios no segundo e terceiro períodos (24-12), (30-17) e voltaram a perder no quarto e último (12-22).