Venda de automóveis com queda de 93% em cinco anos

A venda de veículos automóveis das concessionárias em Angola registou, nos últimos cinco anos, uma queda acumulada de 93 por cento, fruto da crise económica iniciada em 2014.

Em 2014, ano em que se despoletou a crise económica e financeira, as filiadas da Associação das Concessionárias de Equipamentos de Transportes Rodoviários e Outros (ACETRO) comercializaram 44 mil e 536 veículos, tendo no ano seguinte (2015) caído para 20 mil e 471 unidades e nove mil e 52 automóveis em 2016.

Segundo a Angop, o director-geral de vendas, marketing, serviços de oficinas e colisão da Toyota Angola, Salvador Duzentos, que falava hoje em entrevista à Angop acerca do mercado de venda automóvel em Angola, em 2017 as vendas caíram para mais da metade, em relação a 2016, ou seja para quatro mil e 298 unidades.

Por força da crise que deixou grande parte dos agentes económicos com o poder de compra reduzido, em 2018 as vendas não foram além dos três mil e 146 unidades, de acordo com o Salvador Duzentos.

No agregado dos últimos cinco anos, as concessionárias de automóveis em Angola venderam 81 mil e 503 veículos.

Em relação ao desempenho individual de cada filiado, mercê da crise, informou que em 2017 a Toyota vendeu apenas 238 veículos, em 2018 este número baixou para 148 unidades.

O volume de negócios da Toyota Angola em 2018 foi de 16.470 milhões de kwanzas.

As dificuldades nas vendas subsistem e a título ilustrativo referiu que de Janeiro a Março do ano em curso (2019), a Toyota comercializou apenas 15 veículos, quantidades aquém das 32 unidades do período homólogo de 2018, traduzindo-se uma redução de 53%, devido a falta de stock no período inicial, situação que já está a ser ultrapassada.

Apesar dos constrangimentos e tendo em conta e a implementação do novo sistema de pagamento a importação (carta de crédito) e a distribuição mais justa das divisas, a empresa projecta a venda de 850 veículos no decurso deste ano.

No global, o mercado, que tem como concessionárias a Toyota Angola, Cosal, Lusolanda, Angolauto, Imporafrica, Robert Hudson, Vauco, Texeira Duarte Angola e Aut Zuid.

A estimativa da ACETRO para este ano é comercializar três mil e 746, representando um crescimento de 20% em relação a 2018.