Última Hora: Theresa May apresenta demissão e abandona o cargo a 7 de Junho

Última Hora: Theresa May apresenta demissão e abandona o cargo a 7 de Junho

Anúncio foi feito há instantes em frente ao número 10 de Downing Street

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apresentou, esta sexta-feira, a sua demissão, desgastada pela questão do ‘Brexit’. O anúncio foi feito há instantes em frente ao número 10 de Downing Street.

“Fiz o meu melhor. Tentei três vezes. É do melhor interesse do país que u novo primeiro-ministro tome posse”.

Theresa May, de 62 anos, assumiu o cargo em julho de 2016, pouco depois de os britânicos terem votado a favor do ‘Brexit’ (52%) no referendo de 23 de junho de 2016.

Até agora, escreve a TVI 24, a líder não conseguiu reunir consenso quanto às condições para a saída da União Europeia entre a classe política, profundamente dividida sobre a questão, como também está a sociedade britânica.

O acordo de saída negociado com Bruxelas foi rejeitado três vezes pelos parlamentares, o que obrigou o executivo a adiar o ‘Brexit’ até 31 de outubro, quando a data inicial era 29 de março, e realizar ainda as eleições para o Parlamento Europeu.

Na terça-feira, Theresa May apresentou um plano de “última oportunidade”, que incluiu uma série de compromissos para tentar convencer os parlamentares britânicos.