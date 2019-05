Trump anuncia envia 1.500 militares para o Médio Oriente

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 24, que enviará cerca de 1.500 soldados para o Médio Oriente no meio de tensões contra o Irão.

“Queremos ter protecção no Médio Oriente. Vamos enviar um número relativamente pequeno de tropas, a maioria para a protecção”, acrescentou Trump ao deixar a Casa Branca para uma viagem ao Japão, citado pela VOA.

“Algumas pessoas muito talentosas estão a para o Médio Oriente agora e vamos ver o que acontece”, concluiu.

Esses reforços ajudariam a fortalecer as defesas americanas na região, afirmaram duas pessoas, sob condição de anonimato, à Reuters.

As tensões entre Teerão e Washington vêm aumentando nas últimas semanas.

O anúncio do envio surge um dia depois de Trump ter dito que não acredita que mais militares norte-americanos sejam necessários no Médio Oriente para conter a crise com o Irão.

Há dez dias, o jornal americano “The New York Times” afirmou que o Governo estudava o envio de 120 mil soldados à região, mas o Presidente também negou a informação.