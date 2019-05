Subida do nível do mar ameaça habitações de 150 mil portugueses

De acordo com a RTP, dentro de 30 anos a subida do nível do mar pode ter ameado as habitações onde vivem hoje 150 mil portugueses. Estas projeções até 2050 revelam que Setúbal, Faro e Aveiro são as zonas de maior risco.

Quem mora na praia de Faro, habituado a ver o mar subir e descer todos os dias, não acredita num cenário em que o mar suba e já não volte a descer.

Mas é exatamente isso que os investigadores acreditam que vai acontecer.

Cerca de 14 por cento da população portuguesa vive na faixa de 2 quilómetros ao longo da linha de praia mar. Em 2050, 150 mil portugueses podem ser afetados com a subida do mar. Em 2100 podem chegar a mais de 220 mil.

Há onze distritos e concelhos em maior risco. Setúbal, Faro e Aveiro são as regiões onde há mais residentes em áreas costeiras vulneráveis.

A situação é irreversível. O nível vai mesmo começar a subir. A única incerteza é a que ritmo. Neste momento tudo o que podemos fazer é adaptarmo-nos.

A partir da próxima terça-feira investigadores de todo o mundo debatem no CCB em Lisboa a adaptação às alterações climáticas.