Semana de África é aberta na biblioteca Parque Estadual no Rio

O Evento denominado “SEMANA DE ÁFRICA” que está a ser realizado pelo Espaço Cultural de Angola e Associação dos Estudantes Angolanos no Rio de Janeiro (UEBRA), foi aberto na quinta feira (23), com a presença dos senhores, Pedro Santos, Cônsul geral de Cabo Verde no Rio de Janeiro, Alexandre Andrade, Vice Cônsul de Angola no Rio de Janeiro, Domingos Camilo Buanga, Vice Cônsul para as comunidades angolanas no Rio de Janeiro, Fernando Mupapa, Cônsul Interino da República Democrática do Congo no Rio de Janeiro, a senhora Nilcimar Nogueira, Presidente o Instituto da Historia da Cultura Afro-brasileira e representantes de diversa ONGS da Cidade.

De acordo com uma nota chegada à redacção do Portal de Angola, a actividade “SEMANA DE ÁFRICA” que está a ter lugar na Biblioteca Parque Estadual na Avenida Presidente Vargas nº 1261 no Centro do Rio de Janeiro, ficará aberta nos dias 23, 24 e 25 do corrente mês.

“A programação da actividade é pautada em Palestras, Roda de Conversa, Desfile de Moda Africana, Exposição de Artesanato, Feira Gastronómica e apresentação de bandas musicais”, lê-se no documento.

Na abertura, avança a nota, teve apresentação da Presidente do Instituto da História da Cultura Afro-brasileira, Nilcimar Nogueira, que falou sobre a construção do Museu, bem como depoimentos emocionantes da Apostola Ana Paula, que deixou o seu depoimento sobre sua visita a Angola.