Quénia acolhe Conferência Africana da Juventude

Wildiley Barroca, jovem líder africano, actor de desenvolvimento e com larga experiência internacional sobre as políticas públicas de juventude, participa na Conferência Africana da Juventude sobre ‘A perspectiva da juventude sobre a conservação em África’ que terá lugar em Nairobi, Quénia de 22 a 24 de Maio de 2019.

O evento organizado pelo Fundo Mundial para Natureza (WWF) Escritório Regional para África visa criar uma plataforma de jovens líderes africanos para trocar ideias e iniciativas sobre a conservação da natureza, bem como discutir e emitir uma indicação de obrigação e compromisso nas ideias de Juventude em ‘Novo Acordo para a Natureza e Pessoas’, que será apresentado na Conferência Anual da AWF por alguns representantes da Juventude aos dirigentes mundiais.

Como um notável e inspirador Jovem Africano com percurso de liderança nas mais diversas plataformas de juventude a nível mundial, nomeadamente o Parlamento Mundial da Juventude para Agua, Rede Nacional de Jovens para Florestas da Africa Central, e a União Panafricana de Juventude, de que foi Assessor para Comunicação e Relações Públicas e Vice-presidente durante 6 anos junto a União Africana, Wildiley Barroca é convidado da WWF África para participar na Conferência e falar aos jovens sobre as as políticas ambientais e de conservação da natureza no quadro da Agenda 2063 da União Africana e a Carta Africana da Juventude.

O líder africano vai advogar para que a declaração e demais instrumentos da juventude africana sejam apropriados pelos dirigentes africanos e consequentemente pela juventude, para que juntos se possa atingir o almejado sonho de todos os africanos ‘África que queremos’.

O Fundo Mundial para Natureza (WWF) pretende com este evento, criar um Novo Acordo para a Natureza e as Pessoas (ND4NP) de forma a convencer os formuladores de políticas globais a colocar os jovens num percurso sustentável na próxima década. Com a ajuda de parceiros, o WWF quer criar oportunidades para jovens africanos entre os 18 e os 35 anos, contribuindo para um futuro sustentável para o continente.

Ainda a margem deste encontro, os jovens lideres africanos serão chamados a elaborarem um plano de acção para impulsionar a conservação, bem como a elaboração conjunta de uma declaração sobre a participação dos jovens africanos no ND4NP a ser apresentada na conferência de Mombassa, Quénia.

WWF África reconhece a necessidade de reunir esses jovens ambientalistas, anualmente, para proporcionar um espaço para que eles se engajem e encontrem soluções tangíveis para o ND4NP. Isso seria realizado por meio de uma Conferência da Juventude que reunirá diversos jovens para gerar ideias e acções para um planeta mais sustentável.

Os resultados da conferência de jovens serão levados a Conferência Anual da AWF em Mombasa, ainda em Junho deste ano, e se estenderão até a próxima conferência de jovens, onde se espera criar um movimento vibrante de jovens motivados e motivados conduzindo a conservação connosco e por conta própria na África, enquanto buscamos plataformas para que eles apresentem sua paixão na rede e em outras ONGs parceiras, sublinhou Wildiley Barroca a nossa redação.

