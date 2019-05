PR na investidura do homólogo sul-africano

O Presidente da República, João Lourenço, deixa o país, nesta sexta-feira, com destino a Pretória para participar na investidura do homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, reeleito na última quarta-feira.

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República a que a Angop teve hoje (quinta-feira) acesso, a cerimónia de investidura de Cyril Ramaphosa, de 66 anos de idade, irá decorrer no próximo sábado (25).

Cyril Ramaphosa, no poder desde 2018, foi reeleito presidente da República da África do Sul nesta quarta-feira pelos deputados, após a vitória do seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC), nas eleições legislativas de oito deste mês.

Nessas eleições, o ANC conseguiu 57,5 porcento dos votos expressos, mantendo a maioria absoluta da Câmara Baixa, com 230 dos 400 assentos. Ramaphosa dirige a África do Sul desde a renúncia forçada, em Fevereiro de 2018, de Jacob Zuma, por suspeição de corrupção.