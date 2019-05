De acordo com a Angop, o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) vai, a partir de Agosto, implementar uma solução tecnológica para permitir aos utentes receberem os seus diplomas já homologados na cerimónia de outorga.

INAAREES aposta em solução tecnológica para homologação de documentosEsta informação foi avançada, nesta sexta-feira, em Luanda, pelo seu director-geral, Jesus Tomé, em conferência de imprensa destinada a esclarecer as causas da enchente que se regista nos últimos dias na instituição.

Segundo o responsável, esta solução obrigará a organização interna das instituições do ensino superior para receber os processos dos utentes e encaminhá-los ao INAAREES, com o intuito de se evitar a deslocação de licenciados na sede da instituição, principalmente os de outras província do país a busca dos seus documentos homologados.

Os casos de reconhecimento serão entregues directamente na direcção do INAAREES, por ser um processo.

Neste momento estão a trabalhar com a entidade que irá fornecer o software para que o processo seja eficaz e implementado, de forma a desafogar a instituição.

O INAAREES registou, nos últimos dias, um aglomerado de utentes, nunca antes visto, devido a demora na resolução dos pedidos e na entrega de documentos.

Os utentes esbarram pelo facto de a instituição não prestar serviços céleres nem informar o público das causas da demora no atendimento dos pedidos.

Nos últimos três meses foram abertos concursos públicos no país para o acesso à função pública, sendo um dos requisitos exigidos aos candidatos o reconhecimento e a homologação dos certificados de habilitações ou diplomas, originando o aumento dos serviços da instituição.

O prazo mínimo para a homologação de um certificado/diploma é de 15 dias, enquanto o máximo é de 30, mas o documento pode ficar pronto antes deste horizonte temporal.

A demora dos serviços do INAAREES, que funciona na Centralidade do Kilamba, tem suscitado inúmeras críticas de cidadãos que se manifestam insatisfeitos.

O INAAREES é uma instituição pública dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Tem também a missão de promover e monitorar a qualidade das condições técnicas, pedagógicas e científicas dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior.