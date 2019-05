Executivo aposta na preservação da cultura nacional

Angop

A criação de infra-estruturas culturais, em curso no país, para a preservação dos hábitos e costumes nacionais e a reflexão dos valores da nação constitui um desafio do Executivo angolano, afirmou, nesta feira, em Luanda, a ministra da Cultura, Carolina Cerqueira.

A governante, que efectuou uma visita ao Fórum Mundial do Turismo, afirmou que os investimentos no sector da Cultura, através da indústria criativa e cultural, como a dança, o Carnaval, entre outras manifestações, podem ser uma oportunidade para a geração de emprego para as famílias angolanas e para o desenvolvimento da classe.

Sobre o Fórum Mundial do Turismo, que está a ser realizado em Angola, disse vai servir de postal para a atracção do investimento internacional e do empresariado nacional, assim como a criação de mais postos de trabalho e riqueza nacional.

Por outro lado, a titular do sector da Cultura afirmou que a Lei do Mecenato, aprovado recentemente pela Assembleia Nacional, vai servir de incentivo para a redução da carga fiscal de algumas empresas e instituições que queiram investir na cultura nacional.

O Ministério da Cultura participa no fórum com um stand que representa a diversidade cultural de Angola. Outras províncias do país também estão demonstrar a diversidade cultural e as potencialidades turísticas de Angola.

O Fórum Mundial do Turismo, aberto nesta quinta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, prossegue hoje com debates e palestras, como destaque para o tema “O Ambiente e oportunidades de negócios e Impacto do Turismo nas economias globais.