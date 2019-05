ENDE suspende processo de admissão de novos técnicos

O Conselho de Administração da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) suspendeu, quinta-feira, o expediente relacionado com o concurso público de admissão de novos técnicos realizado no passado dia 11 de Maio, na cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire.

A suspensão, segundo uma nota de imprensa desta instituição a que a Angop teve acesso hoje (sexta-feira), deve-se a eventuais irregularidades levantadas pelos municípes de Mbanza Kongo quando ao processo de divulgação dos termos do concurso público.

A empresa avança que o Conselho de Administração vai averiguar a legibilidade e os meandros que envolveram o concurso.

“Enquanto decorrer este período de averiguação, fica suspenso todo o expediente relacionado com a admissão de pessoal na província do Zaire”, lê-se ainda no comunicado.

De acordo ainda com a nota, os procedimentos nestas circunstâncias dão primazia aos cidadãos residentes nas províncias onde o processo de admissão é realizado, por contribuir para a valorização do capital humano local e inclusão social.

O concurso de provimento de seis vagas contou com a participação de 33 candidatos, sendo que apenas 12 residem em Mbanza Kongo.

Os munícipes acusaram a direcção local da ENDE de ter privilegiado familiares dos funcionários, na sua maioria provenientes de Luanda.

A ENDE, na província do Zaire, controla, actualmente, 154 trabalhadores nos municípios de Mbanza Kongo, Soyo e Nzeto.