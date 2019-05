Cidadela Jovem de Sucesso produz mais de 800 ovos dia

A escola rural de capacitação e ofícios, denominada “Cidadela Jovem de Sucesso”, localizada no município de Mucari, cerca de 58 quilómetros a leste da cidade de Malanje, produz 870 ovos/dia.

Segundo avança Angop, empreendimento inaugurado em Novembro de 2018, conta actualmente com 912 galinhas poedeiras e mais de mil pintos, disse hoje, o director do estabelecimento, Nelson Kilola, durante a visita de uma delegação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), àquela infra-estrutura.

Fez saber que trabalhos estão a ser feitos no sentido de se aumentar a capacidade do aviário, com vista a aumentar a produção de ovos e galinhas, por se registar muita procura dos produtos por parte de comerciantes e de pessoas singulares.

A partir do próximo mês de Junho, o projecto dará início a produção de legumes, cereais e hortícolas através de estufas.

Actualmente a escola rural de capacitação e ofícios “Cidadela Jovem de Sucesso” está a formar 60 estudantes nos cursos de electricidade, serralharia, carpintaria, informática, pedreira e agricultura.

O empreendimento inaugurado no ano passado, pelo ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Maiato, visa proporcionar a oportunidade de formação profissional e o auto-emprego dos jovens.

O projecto de iniciativa do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), e financiado pelo governo israelita ocupa uma área de 50 mil metros quadrados.

Actualmente existem Cidadelas de Sucesso nas províncias de Namibe, Cabinda, Bengo, Moxico e Luanda.