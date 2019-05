Benguela já recebe energia de Cambambe

Angop

A província de Benguela está interligada desde o dia 22 de Maio corrente ao sistema eléctrico norte (Cambambe e Laúca), deixando desta forma de se utilizar os grupos geradores da Kileva para o fornecimento de energia, anunciou hoje, sexta-feira, o governador local, Rui Falcão.

Segundo o governante, que falava à imprensa, na Kileva (Lobito), a província de Benguela terá assim um ganho de 70 megawatts, o que vai permitir ajudar o Estado a poupar cerca de 500 mil litros de gasóleo por dia, equivalente a um gasto mensal em kwanzas de 16 mil milhões.

O responsável explicou ainda que com a interligação de Benguela ao sistema norte nacional, o executivo cumpre com a promessa eleitoral do aumento de electricidade, com vista ao desenvolvimento do país.

Desta feita, sublinhou Rui Falcão, as atenções do executivo ficam viradas para a recuperação da rede de distribuição, que é antiga, para evitar avarias.

De recordar que nos últimos meses as cidades do litoral (Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta) têm registado muitas restrições no fornecimento de energia, situação agravada nas últimas semanas pelo deficiente abastecimento de combustível que a província regista.

Mais água para zonas altas do Lobito e Catumbela

O governador Rui Falcão anunciou igualmente, esta sexta-feira, o aumento da capacidade de distribuição de água às zonas altas dos municípios do Lobito e da Catumbela, com vista a melhoria das condições sociais da população.

Durante a sua intervenção no acto de inauguração do centro de saúde dos Cabrais, na comuna do Biópio, município da Catumbela, o governante disse que já existem recursos financeiros para concretização desses projectos.

“Conseguiu-se mais recursos para melhorar a rede norte de água e da Catumbela. Vamos continuar empenhados para cumprir as promessas”, referiu.

Na mesma senda, disse que em 2017, quando esteve pela primeira vez nos Cabrais, prometeu-se escola, centro de saúde e energia, pelo que brevemente esperam colocar água e energia nos Cabrais.

O bairro dos Cabrais acolhe mais de 300 famílias deslocadas em consequência das fortes chuvas de 11 de Março de 2015 que afectaram os municípios de Catumbela e Lobito, deixando mais de 100 mortos.

A localidade conta também desde Fevereiro do ano passado com uma escola primária.