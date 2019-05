Banco Mundial abre escritório para financiar turismo em Angola

Angop

Um escritório do Banco Mundial (BM) será aberto em Setembro deste ano, em Luanda, para financiar investimentos privados no sector do Turismo, revelou hoje o representante da instituição em Angola, Olivier Jacques Lambert.

Falando à margem do Fórum Mundial do Turismo, que decorre desde quinta-feira na capital angolana, o responsável desta instituição de Bretton Woods disse que os projectos serão financiados em função da sua qualidade e dimensão, com montantes e taxas de juro diferentes.

Olivier Jacques Lambert explicou que, além da concessão de crédito, o BM vai acompanhar os projectos de investimento, por entender que esta componente é mais importante que o dinheiro, aliado à capacitação do potencial investidor, visando o sucesso.

“A melhoria do ambiente de negócios e a introdução de imputes para aumentar a confiança dos investidores são outros dos apoios dados pelo Banco Mundial a Angola, que tem, ainda, muitos desafios”, destacou.

O gestor, que proferiu a palestra sobre “ Ambiente de negócios e oportunidade de investimentos”, considerou o turismo uma fonte de crescimento e de diversificação da economia, que pode ajudar a proteger o ambiente natural “extraordinário” de Angola.

Com o término marcado para sábado (25), o Fórum Mundial do Turismo foi aberto pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço.