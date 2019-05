Portugal está hoje de parabéns. Faz 840 anos

Bula Papal reconheceu, a 23 de maio de 1179, Portugal como reino independente e D. Afonso Henriques como o seu primeiro monarca.

Sabia que Portugal completa esta quinta-feira 840 anos? A data não é consensual entre os historiadores, mas de acordo com a Bula Papal reconheceu Portugal como reino independente a 23 de maio de 1179

De acordo com o Notícias ao Minuto, a Bula Manifestis Probatum confirmou então, há 840 anos, D. Afonso Henriques como rei de Portugal, colocando o novo reino, independente do Reino de Leão, sob protecção directa do Papa, entidade suprema na época.

Este reconhecimento surge 36 anos depois do Tratado de Zamora, assinado a 5 de Outubro de 1143, data em que Afonso VII de Leão e Castela reconheceu Portugal como reino e D. Afonso Henriques como rei.

Todavia, continuava a faltar o reconhecimento da Santa Sé que chegaria, finalmente, ao fim de quase 40 anos, quando o Papa Alexandre III concedeu o estatuto desejado, uma espécie de confirmação do Tratado de Zamora.