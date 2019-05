Peregrinação congrega mais de 10 mil fiéis em Ndalatando

Mais de 10 mil fiéis da Igreja Católica vão participar, a partir de sexta-feira (24), na 12ª peregrinação anual ao Santuário Maria Auxiliadora de Ndalatando, província do Cuanza Norte.

Essa informação foi avançada hoje, quinta-feira, à Angop, pelo porta-voz do evento, Samuel Francisco, tendo referido que a actividade será promovida pelos padres Salesianos de Dom Bosco e decorrerá até ao dia 26 deste mês.

Disse que o objectivo da peregrinação é unir os fiéis em momentos de oração, partilha espiritual e actividades de solidariedade para com as pessoas mais carentes e enfermas.

Fez saber que estão já confirmada a presença de peregrinos oriundos de Luanda, Cabinda, Cuanza Norte, Cuanza Sul e Moxico, localidades onde os padres Salesianos têm comunidades missionárias implantadas.

Segundo o responsável, estão criadas as condições organizativas, logísticas e técnicas, para acolher os peregrinos e realizar a actividade com sucesso.

A actividade, salientou, conta com o apoio da Administração Municipal do Cazengo, que fez obra de melhoria das vias de acesso ao santuário, criou condições de distribuição de água aos peregrinos, colocou balneários públicos e disponibilizou uma equipa para efectuar a recolha dos resíduos sólidos no local do evento.

Acrescentou que estão já asseguradas as equipas dos bombeiros, dos Serviços de Emergências Médicas e efectivo da Polícia Nacional, para trabalharem no local do evento.

O encontro vai acontecer sob o lema “ Por Maria Cristo vive em nós- Maria mãe da juventude”.