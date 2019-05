Greve na Soflusa afecta ligações fluviais até sexta-feira

RTP | Mário Aleixo

A greve parcial na Soflusa mantém-se esta quinta-feira e amanhã. A empresa confirmou que não há ligações entre as 5h05 e as 9h30 e entre as 17h45 e as 22h00.

A Fectrans – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações não suspendeu a greve. Isto porque, como explicou o sindicalista José Manuel Oliveira, citado pela agência Lusa, a paralisação cabe ao Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e Marinha Mercante, estrutura que convocou a greve.

A Soflusa admitiu perturbações no serviço, durante os dois dias, devido à greve dos mestres da empresa.

A expectativa de que a greve pudesse ser suspensa nasceu da reunião entre o Governo e os sindicatos representantes dos trabalhadores da Soflusa, empresa responsável pelas ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa.

Segundo o secretário de Estado adjunto José Mendes, houve acordo em relação a regulamento de carreiras, negociações salariais e contratação de mais profissionais.

A Câmara Municipal do Barreiro anunciou entretanto que vai aumentar as ligações rodoviárias dos transportes públicos à estação ferroviária devido a esta paralisação.

