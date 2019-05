Governo paga dívidas a fornecedores até 2021

Todas as dívidas em atraso a fornecedores, sobretudo as “constituídas dentro das regras de execução orçamental”, serão liquidadas em 2019 e a restante será paga até 2021, assegurou ontem a secretária de Estado do Tesouro.

“No âmbito do programa do FMI temos metas concretas: a previsão é que todos os atrasados constituídos e registados em sistema, ou seja, constituídos dentro das regras de execução orçamental, vão ser liquidados este ano”, afirmou Vera Daves, citada pelo Jornal de Angola.

“Todos os atrasados que não estão registados no sistema estão num processo de certificação e temos metas anuais para liquidá-los até 2021”, acrescentou, sem adiantar valores concretos.

Vera Daves falava aos jornalistas à margem da Conferência sobre Sustentabilidade das Reservas Internacionais, realizada em Luanda pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Para a governante, o Orçamento Geral do Estado (OGE) 2019, revisto em baixa, em discussão ontem no Parlamento angolano, “tem o mérito de apresentar um preço do petróleo mais conservador (o valor de referência, o preço do barril de petróleo, desceu de 68 para 55 dólares”, afirmando que, ao longo da sua execução orçamental, o diferencial do preço deverá servir para “encurtar o prazo do pagamento dos atrasados”.

“Ao longo da execução orçamental, se conseguirmos uma folga interessante em termos de tesouraria, por causa da diferença do preço, poderemos acelerar o processo de liquidação dos atrasados e encurtar esse prazo para mais perto”, adiantou.

Na conferência, a secretária de Estado foi uma das intervenientes de um dos painéis, que versou sobre “Melhores Práticas de Gestão das Reservas Internacionais”, tendo referido que “toda a sociedade deve mobilizar-se para manter as reservas do país sustentáveis”.