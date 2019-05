François Hollande elogia visão do PR angolano para turismo

O antigo Presidente francês, François Hollande, elogiou nesta quinta-feira, em Luanda, a visão estratégica do estadista angolano, João Lourenço, na promoção do turismo como factor de desenvolvimento, escreve a Angop.

Hollande, que efectua uma visita de algumas horas a Luanda, para participar nos trabalhos do Fórum Internacional do Turismo, falou à imprensa no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República.

Para o antigo estadista francês, “o Presidente João Lourenço entendeu o que é o turismo. Não, simplesmente, na visão de visita de pessoas, mas no que o turismo pode proporcionar ao desenvolvimento das artes, do comércio e de outros sectores da economia angolana”.

Disse acreditar nas potencialidades de Angola e nas “grandes oportunidades” de investimento para nacionais e estrangeiros.

O 24º Presidente da República Francesa declarou que o empresariado do seu país pode ajudar a desenvolver o turismo em Angola, dada a capacidade e experiência que tem em domínios como o hoteleiro.

Falou, também, da possibilidade de se promover e motivar a capacidade interna do empresariado nacional.

François Hollande congratulou-se com o ritmo de crescimento da cooperação entre os dois países.

Acredita que o Presidente francês, Emmanuel Macron, visite Angola no próximo ano, no âmbito do reforço da cooperação bilateral nas áreas económica, do turismo e defesa.

François Gérard Georges Nicolas Hollande, nascido a 12 de Agosto de 1954, serviu a França como Presidente de 2012 a 2017.