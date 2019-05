EUA surpreendem e anunciam apoio ao Brasil na OCDE

Ao contrário das expectativas, os EUA anunciaram nesta quinta-feira (23) que apoiarão a candidatura do Brasil para a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).

O presidente dos EUA, Donald Trump, explica a Sputnik, havia prometido o apoio durante encontro em Março com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Apesar da promessa, o anúncio durante uma reunião preparatória para o encontro ministerial da OCDE havia deixado a impressão de que o apoio não viria. Na ocasião, os representantes dos EUA afirmaram que não tinham instruções de apoio para o Brasil.

A reunião na capital francesa, Paris, no entanto, explicitou o apoio da parte norte-americana à candidatura do Brasil no órgão multilateral.

Em troca do apoio, o Brasil sinalizou que abriria mão do status de tratamento especial na Organização Mundial do Comércio (OMC), garantida pelo fato de o Brasil ser considerado um país em desenvolvimento.

Apesar do anúncio de apoio, ainda não há uma data para o início do processo de adesão do Brasil ao órgão, que ainda depende do consenso entre os outros 35 membros da organização.

O país que está mais próximo de se tornar novo membro do grupo é a Colômbia. Com a aprovação, o país seria o primeiro da América do Sul a integrar o grupo.