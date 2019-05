Bayern de Munique quer contratar Leroy Sané

O Bayern de Munique está interessado na contratação do atacante alemão do Manchester City Leroy Sané (AFP/Arquivos / Paul ELLIS)

O Bayern de Munique está interessado na contratação do atacante alemão do Manchester City Leroy Sané, confirmou nesta quinta-feira o presidente do clube bávaro, Uli Hoeness.

“O ex-jogador do Schalke é um provável candidato para o FC Bayern, que busca reforçar seu setor ofensivo após fortalecer a defesa”, afirmava em seu site a revista especializada Kicker, citada pela AFP.

Um interesse confirmado em seguida por Hoeness ao jornal Süddeutsche Zeitung: “Estamos trabalhando” de olho na transferência de Sané, garantiu o dirigente bávaro.

O Bayern, segundo a Kicker, já contactou a família de Sané, que representa o jogador.

Sané, que acaba de conquistar a tríplice coroa inglesa com o City (Premier League-Copa da Inglaterra-Copa da Liga), só estaria disposto a deixar a equipe de Pep Guardiola para jogar no Bayern. “Ele quer ir para Munique ou ficar”, garantiu a Kicker.

A revista afirma também que Guardiola poderia liberar Sané, devido à falta de disciplina defensiva do alemão e da pouca convicção ao pressionar a saída de bola do adversário.