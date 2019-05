Trabalhadores em frente à administração do Sumbe (DR)

Antigos trabalhadores da Administração do Sumbe manifestam-se

VOA | Fernando Caetano

Cerca de 120 antigos trabalhadores da Administração do Sumbe manifestaram-se nesta quinta-feira, 23, nas ruas daquela cidade da província angolana do Kwanza-Sul.

Elas continuam a exigir o pagamento de salários, apesar de o tribunal ter dado razão a apenas sete deles, que, no entanto, também não receberam os seus ordenados.

O advogado de defesa dos trabalhadores Walter Fernando disse à VOA que esses sete trabalhadores podem “usar da sentença para instaurar uma acção cível executiva para pagamento contra a administração municipal do Sumbe”.

Do outro lado, o administrador do município do Sumbe, Manuel Jorge dos Santos, diz que a administração de momento não tem dinheiro

“Neste momento nós estamos a trabalhar para ressarcir os salários conforme orienta o tribunal”, afirmou Santos que, no entanto, recusou comentar a situação dos demais trabalhadores.

Não há informações de distúrbios.